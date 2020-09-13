Лавров уверен, что ЕС хочет соревноваться с США в "наказании" России

Евросоюз готов пожертвовать своими интересами ради удовлетворения порывов не отставать от Вашингтона в попытках "наказать" Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1".

— Евросоюз, к сожалению, пошёл по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется "наказание России", — сказал министр.

При этом он отметил, что для Москвы такое поведение не стало неожиданностью, поэтому взаимоотношения с ЕС необходимо выстраивать с учётом "страховочной сетки". В том случае если Евросоюз останется на "деструктивных" позициях по отношению к РФ, нужно обеспечить самостоятельное развитие страны, а также поддержать партнёрство с теми, кто готов к нему на взаимоуважительной основе.

Министр также подчеркнул, что в случае принятия странами Запада новых антироссийских санкций Москва не оставит это без ответа, поскольку "принцип взаимности никто не отменял". Лавров указал, что Россия давно убедилась в ненадёжности "западных партнёров", в том числе из числа стран ЕС.