Губернатор Брянской области Богомаз победил на выборах главы региона

Действующий глава Брянской области Александр Богомаз одержал победу в губернаторских выборах. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

Уточняется, что за Богомаза, который баллотировался от партии "Единая Россия", проголосовало 71,7% избирателей, уже подсчитано 100% протоколов.

Второе место на выборах главы Брянской области занял кандидат от КПРФ Андрей Архицкий (10,09%), третьим стал представитель "Справедливой России" Сергей Курденко (8,2%). На четвёртом месте расположился Дмитрий Корнилов, представляющий партию "Гражданская платформа" (4,3%). Замкнул пятёрку кандидат от Казачьей партии Сергей Чернышов, у него 3,97% голосов.

Добавим, что для избрания губернатором региона одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов избирателей, которые поучаствовали в голосовании.

Ранее сообщалось, что победу в выборах на Камчатке одержал врио главы края Владимир Солодов, а в Еврейской АО победил врио губернатора Ростислав Гольдштейн.