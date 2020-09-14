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Губернатор Брянской области Богомаз победил на выборах главы региона

Он баллотировался от партии "Единая Россия".

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Фото © ТАСС / Горовых Владимир

Действующий глава Брянской области Александр Богомаз одержал победу в губернаторских выборах. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

Уточняется, что за Богомаза, который баллотировался от партии "Единая Россия", проголосовало 71,7% избирателей, уже подсчитано 100% протоколов.

Второе место на выборах главы Брянской области занял кандидат от КПРФ Андрей Архицкий (10,09%), третьим стал представитель "Справедливой России" Сергей Курденко (8,2%). На четвёртом месте расположился Дмитрий Корнилов, представляющий партию "Гражданская платформа" (4,3%). Замкнул пятёрку кандидат от Казачьей партии Сергей Чернышов, у него 3,97% голосов.

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При этом лишь один из них смог набрать более 50% голосов избирателей.

Добавим, что для избрания губернатором региона одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов избирателей, которые поучаствовали в голосовании.

Ранее сообщалось, что победу в выборах на Камчатке одержал врио главы края Владимир Солодов, а в Еврейской АО победил врио губернатора Ростислав Гольдштейн.

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Итоговая явка на голосование составила 73,02%.

Напомним, 13 сентября в стране проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов, или 91%. Будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.

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