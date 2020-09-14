Названы имена победителей муниципальных выборов в двух районах Москвы

Кандидаты Лидия Киселёва и Илья Лифанцев одержали победу на выборах и избраны муниципальными депутатами в избирательном округе Бабушкинского района Москвы. Такие данные были опубликованы в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Уточняется, что после обработки 100 процентов протоколов первое место по результатам очного и онлайн-голосования заняла Киселёва, за неё проголосовало 38,3% избирателей. Второе место занял Лифанцев, он набрал 34% голосов.

Добавим, что сделать свой выбор при избрании муниципальных депутатов в столице в этом году могли жители города с постоянной регистрацией на территории избирательного округа № 1 в Марьино или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе.

При этом в Марьино муниципальными депутатами были избраны Галина Андреева (55,2% голосов) и Антон Архицкий (24,4%).

Всего проголосовать могли около 68 тысяч жителей Москвы. В муниципальные депутаты двух округов российской столицы, в каждом из которых дополнительно выбирали двух депутатов, были выдвинуты 26 кандидатов.