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Названы имена победителей муниципальных выборов в двух районах Москвы

При этом лишь один из них смог набрать более 50% голосов избирателей.

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Фото © ТАСС / Алеев Егор

Кандидаты Лидия Киселёва и Илья Лифанцев одержали победу на выборах и избраны муниципальными депутатами в избирательном округе Бабушкинского района Москвы. Такие данные были опубликованы в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Уточняется, что после обработки 100 процентов протоколов первое место по результатам очного и онлайн-голосования заняла Киселёва, за неё проголосовало 38,3% избирателей. Второе место занял Лифанцев, он набрал 34% голосов.

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Во всех субъектах "Единая Россия", предварительно, одержала победу.

Добавим, что сделать свой выбор при избрании муниципальных депутатов в столице в этом году могли жители города с постоянной регистрацией на территории избирательного округа № 1 в Марьино или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе.

При этом в Марьино муниципальными депутатами были избраны Галина Андреева (55,2% голосов) и Антон Архицкий (24,4%).

Всего проголосовать могли около 68 тысяч жителей Москвы. В муниципальные депутаты двух округов российской столицы, в каждом из которых дополнительно выбирали двух депутатов, были выдвинуты 26 кандидатов.

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Он также обратил внимание на увеличение числа зарегистрированных кандидатов и выдвиженцев.

Напомним, 13 сентября в стране проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. Будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.

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