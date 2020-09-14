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Регион
Опубликовано 14 сентября 2020, 02:59

Стали известны лидеры голосования на довыборах в Госдуму

Фото © Александр Демьянчук / ТАСС

Фото © Александр Демьянчук / ТАСС

Подсчёт голосов продолжается.

На довыборах в Госдуму в Татарстане, Курской и Ярославской областях лидируют кандидаты от "Единой России", а в Пензенской области — представитель "Справедливой России". Такие данные приводит ЦИК РФ.

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После обработки порядка 70% протоколов в Ярославской области лидирует Андрей Коваленко, которого поддержало более 40% избирателей. В Курской области более чем с 58% побеждает Алексей Золотарёв, в Татарстане с 73% выигрывает Олег Морозов.

Такое же преимущество над конкурентами набрал справоросс Александр Самокутяев по итогам обработки 30% бюллетеней в Пензенской области. За него проголосовало почти 70% избирателей.

Ранее Лайф рассказывал о первых итогах выборов в законодательные собрания российских регионов.

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Сергей Тюленин
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