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Стали известны лидеры голосования на довыборах в Госдуму

Подсчёт голосов продолжается.

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Фото © Александр Демьянчук / ТАСС

На довыборах в Госдуму в Татарстане, Курской и Ярославской областях лидируют кандидаты от "Единой России", а в Пензенской области — представитель "Справедливой России". Такие данные приводит ЦИК РФ.

Миронов после выборов заявил, что похороны "Справедливой России" надолго откладываются

Кроме того, политик назвал новые партии "пустышками".

После обработки порядка 70% протоколов в Ярославской области лидирует Андрей Коваленко, которого поддержало более 40% избирателей. В Курской области более чем с 58% побеждает Алексей Золотарёв, в Татарстане с 73% выигрывает Олег Морозов.

Такое же преимущество над конкурентами набрал справоросс Александр Самокутяев по итогам обработки 30% бюллетеней в Пензенской области. За него проголосовало почти 70% избирателей.

Ранее Лайф рассказывал о первых итогах выборов в законодательные собрания российских регионов.

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