Избирком ЕАО признал выборы губернатора региона состоявшимися

Выборы губернатора Еврейской АО, победу в которых одержал действующий врио главы региона Ростислав Гольдштейн, признаны состоявшимися. Об этом сообщается на официальном портале региона.
В ЦИК назвали регион с самой высокой явкой на выборы губернаторов регионовМеньше всего людей пришло на участки в Архангельской области.
— Я благодарю всех членов участковых избирательных комиссий. Ими была проделана большая работа. Со всеми жалобами мы разбирались на месте. Выборы губернатора ЕАО признаны состоявшимися. Кампания прошла без грубых нарушений избирательного законодательства, — отметила председатель регионального избиркома Елена Саутина.
Согласно итоговым данным, Гольдштейн набрал 82,5% голосов. Вторым стал Владимир Дудин ("Справедливая Россия") — 7,06%. Третье место у представителя Коммунистической партии социальной справедливости Александра Крупского — 4,28%.
Пятеро выпускников "Школы губернаторов" лидируют на выборах глав регионовРанее они все временно исполняли обязанности руководителей субъектов.
В ближайшие два дня будет подписан итоговый протокол, а затем назначена дата церемонии инаугурации избранного губернатора.