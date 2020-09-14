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Избирком ЕАО признал выборы губернатора региона состоявшимися

Итоговая явка на голосование составила 73,02%.

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Фото © ТАСС / Александр Музыка

Выборы губернатора Еврейской АО, победу в которых одержал действующий врио главы региона Ростислав Гольдштейн, признаны состоявшимися. Об этом сообщается на официальном портале региона.

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Меньше всего людей пришло на участки в Архангельской области.

Я благодарю всех членов участковых избирательных комиссий. Ими была проделана большая работа. Со всеми жалобами мы разбирались на месте. Выборы губернатора ЕАО признаны состоявшимися. Кампания прошла без грубых нарушений избирательного законодательства, — отметила председатель регионального избиркома Елена Саутина.

Согласно итоговым данным, Гольдштейн набрал 82,5% голосов. Вторым стал Владимир Дудин ("Справедливая Россия") — 7,06%. Третье место у представителя Коммунистической партии социальной справедливости Александра Крупского — 4,28%.

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Ранее они все временно исполняли обязанности руководителей субъектов.

В ближайшие два дня будет подписан итоговый протокол, а затем назначена дата церемонии инаугурации избранного губернатора.

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