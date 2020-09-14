Явка на муниципальные выборы в Москве превысила 22 процента

Явка избирателей на дополнительные выборы муниципальных депутатов двух округов Москвы — Бабушкинского и Марьино — превысила 22%. Об этом журналистам рассказал председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

— По подсчётам Общественного штаба, итоговая явка составила 22,6%, — сообщил он.

Добавим, что сделать свой выбор при избрании муниципальных депутатов в столице в этом году могли жители города с постоянной регистрацией на территории избирательного округа № 1 в Марьино или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе.

Всего проголосовать могли около 68 тысяч жителей Москвы. В муниципальные депутаты двух округов российской столицы, в каждом из которых дополнительно выбирали двух депутатов, были выдвинуты 26 кандидатов.

Ранее сообщалось, что в избирательном округе Бабушкинского района избраны муниципальными депутатами Лидия Киселёва и Илья Лифанцев. За них проголосовали 38,3% и 34% граждан соответственно. В Марьино муниципальными депутатами стали Галина Андреева (55,2% голосов) и Антон Архицкий (24,4%).