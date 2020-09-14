В США полицейского уволили после того, как он избивал афроамериканца при задержании

Clayton County Sheriff's Office has opened an investigation into a video shared on Instagram, shows a deputy using physical force on victim Roderick Walker. Arresting Sheriff has been placed on leave during investigation. Video footage link https://t.co/P0ltBw4y0i. pic.twitter.com/PbRKE2zg4X— D.RoyFlor (@DRoyFlor) September 14, 2020
Заместитель шерифа полиции округа Клейтон, штат Джорджия, был уволен за применение силы в отношении афроамериканца Родерика Уолкера. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на окружной офис шерифа.
Уточняется, что незадолго до этого в Сети появились кадры задержания Уолкера. На них видно, как двое помощников шерифа держат афроамериканца на земле и бьют по лицу. В какой-то момент один из стражей порядка закричал, что задержанный "укусил его за руку".
В США шеф полиции ушёл в отставку после смерти бегавшего голым по улицам афроамериканцаРанее он заявлял, что информация о его увольнении — это слухи.
— Помощник шерифа, который неоднократно ударил Родерика Уолкера, уволен из офиса шерифа округа Клейтон по приказу шерифа Виктора Хилла за чрезмерное применение силы. Это административная мера. Расследование уголовного дела по факту произошедшего будет передано в прокуратуру округа Клейтон, — говорится в заявлении местной полиции.
Стоит отметить, что, по данным правоохранителей, Уолкер находится сейчас в тюремной больнице под наблюдением медиков, у него не было зафиксировано переломов.
Напомним, массовые акции протеста в США начались после того, как в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.
У него был пистолет. Полиция Вашингтона показала кадры гибели афроамериканца с нагрудной камеры офицераРанее активисты движения Black Lives Matter пришли к дому мэра американской столицы и потребовали опубликовать видео с нательной камеры.
А новая волна беспорядков захлестнула США после того, как полицейские в Кеноше произвели несколько выстрелов в спину Джейкобу Блейку. В ходе ночных акций были сожжены или повреждены огнём десятки зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен. Сам же Блейк выжил, но находится в тяжёлом состоянии, он парализован. Кандидаты в президенты США не оставили без внимания инцидент. Действующий глава государства Дональд Трамп, выступающий за жёсткое подавление протестов, посетил Кеношу во вторник и назвал произошедшее внутренним терроризмом, а его соперник от демократов Джо Байден встретился с семьёй афроамериканца и с самим Джейкобом Блейком.
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