В США полицейского уволили после того, как он избивал афроамериканца при задержании

Clayton County Sheriff's Office has opened an investigation into a video shared on Instagram, shows a deputy using physical force on victim Roderick Walker. Arresting Sheriff has been placed on leave during investigation. Video footage link https://t.co/P0ltBw4y0i. pic.twitter.com/PbRKE2zg4X — D.RoyFlor (@DRoyFlor) September 14, 2020

Заместитель шерифа полиции округа Клейтон, штат Джорджия, был уволен за применение силы в отношении афроамериканца Родерика Уолкера. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на окружной офис шерифа.

Уточняется, что незадолго до этого в Сети появились кадры задержания Уолкера. На них видно, как двое помощников шерифа держат афроамериканца на земле и бьют по лицу. В какой-то момент один из стражей порядка закричал, что задержанный "укусил его за руку".

— Помощник шерифа, который неоднократно ударил Родерика Уолкера, уволен из офиса шерифа округа Клейтон по приказу шерифа Виктора Хилла за чрезмерное применение силы. Это административная мера. Расследование уголовного дела по факту произошедшего будет передано в прокуратуру округа Клейтон, — говорится в заявлении местной полиции.

Стоит отметить, что, по данным правоохранителей, Уолкер находится сейчас в тюремной больнице под наблюдением медиков, у него не было зафиксировано переломов.

Напомним, массовые акции протеста в США начались после того, как в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.