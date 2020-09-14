В результате стрельбы на вечеринке возле университета в США погибло два человека — видео

TW: Gun Violence

Please say something if you recognize these despicable people or the vehicle. I don’t like New Brunswick police/12 in general, but at this point I wanna see these jerkoffs in county lockup. pic.twitter.com/3ovJAioUgS — A Z (@mixedbyaz) September 13, 2020

В американском городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, произошла стрельба на вечеринке неподалёку от крупнейшего местного вуза — Ратгерского университета. В результате шесть человек получили ранения, ещё двое погибли. Об этом сообщает АВС.

— Пока расследование не установило какой-либо связи с университетом или его студентами, — приводит телеканал сообщение местной полиции.

Как видно на опубликованных в соцсетях кадрах, на дороге перед домом, где, судя по всему, и происходит тусовка, останавливается автомобиль. Из него выскакивают четыре человека и тут же начинают стрелять. После нескольких выстрелов они так же стремительно возвращаются обратно в авто и уезжают.

По данным правоохранителей, двое пострадавших были объявлены мёртвыми вскоре после прибытия в больницы, ещё шестеро в настоящий момент госпитализированы в тяжёлом состоянии, за из жизни борются врачи. Личности нападавших пока не установлены.