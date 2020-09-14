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Хоакин Феникс может сыграть в сиквеле "Джокера" за "самый большой" гонорар в карьере

Сам артист пока не дал своего согласия.

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Голливудский актёр Хоакин Феникс, получивший популярность и множество премий за роль злодея Джокера в одноимённом фильме, получил очень щедрое предложение от Warner Bros. на участие в съёмках продолжения картины. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источники в компании.

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Эксперты считают, что американский кинематограф не столько формирует мнение простых американцев, сколько показывает им ту действительность, в которой они живут. Однако в сознание людей инсталлируются модели поведения, которые срабатывают в экстремальной ситуации, чем, конечно, пользуются политические соперники Дональда Трампа.

Всё дело в том, чтобы заставить Хоакина принять условия. Это, безусловно, самая большая зарплата в его карьере, — приводит издание его слова.

Отмечается, что в договоре речь идёт о съёмках двух сиквелов картины в ближайшие четыре года, а также о долгосрочных обязательствах перед Фениксом, режиссёром "Джокера" Тоддом Филлипсом и продюсером Брэдли Купером.

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В пятёрку лидеров рейтинга вошли Волан-де-Морт и Кайло Рен.

По данным журналистов, изначально исполнитель главной роли на фоне возникших после релиза картины разногласий отрицательно относился к идее участия в съёмках. Однако, как утверждается, в последнее время он пересмотрел позицию, "сценарии активно пишутся", а сам актёр принимает в этом активное участие.

Ранее Лайф сообщал, что Хоакин Феникс получил "британский Оскар" за роль Джокера.

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