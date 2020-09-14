Хоакин Феникс может сыграть в сиквеле "Джокера" за "самый большой" гонорар в карьере

Джокер в помощь. Как Голливуд повлиял на погромы в США Эксперты считают, что американский кинематограф не столько формирует мнение простых американцев, сколько показывает им ту действительность, в которой они живут. Однако в сознание людей инсталлируются модели поведения, которые срабатывают в экстремальной ситуации, чем, конечно, пользуются политические соперники Дональда Трампа.