Для прибывающих надолго в РФ иностранцев могут разработать ID-карты

Для прибывающих в страну иностранцев, которые намерены получить статус долгосрочно пребывающих на территории России, могут разработать ID-карты для идентификации личности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее распоряжение МВД РФ.

Отмечается, что карта будет выдаваться на основании заявления иностранного гражданина. Для того чтобы её получить, нужно будет пройти дактилоскопическую регистрацию, специальное медосвидетельствование и сделать фотографию.

— Для разных категорий иностранных граждан в зависимости от статуса предлагается определить различные основания приостановления и последующего возобновления действия ID-карты, при этом для возобновления действия ID-карты при наличии установленных федеральным законом оснований обязательным будет прохождение иностранным гражданином биометрической идентификации, медицинского освидетельствования, — говорится в документе.