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Для прибывающих надолго в РФ иностранцев могут разработать ID-карты

Для того чтобы получить карту, нужно будет пройти дактилоскопическую регистрацию, специальное медосвидетельствование и сделать фотографию.

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Фото © ИТАР-ТАСС / Юрий Смитюк

Для прибывающих в страну иностранцев, которые намерены получить статус долгосрочно пребывающих на территории России, могут разработать ID-карты для идентификации личности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее распоряжение МВД РФ.

Отмечается, что карта будет выдаваться на основании заявления иностранного гражданина. Для того чтобы её получить, нужно будет пройти дактилоскопическую регистрацию, специальное медосвидетельствование и сделать фотографию.

Для разных категорий иностранных граждан в зависимости от статуса предлагается определить различные основания приостановления и последующего возобновления действия ID-карты, при этом для возобновления действия ID-карты при наличии установленных федеральным законом оснований обязательным будет прохождение иностранным гражданином биометрической идентификации, медицинского освидетельствования, — говорится в документе.

Иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев при нахождении в России более 30 дней

Это позволит разрешить ряд ныне существующих неудобств.

Предполагается, что саму карту изготовят на основе отечественных технологий, она будет содержать криптографическую защиту от подделки, а с её помощью будет возможно получать различные банковские и государственные услуги в Сети.

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