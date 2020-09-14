Врач рассказал, что может помочь побороть осеннюю депрессию

Врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков уверяет, что победить осеннюю депрессию помогут праздничные гирлянды и правильное освещение в помещении. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Уточняется, что одной из ключевых причин плохого настроения людей осенью является уменьшение количества солнечного света. Пасмурная погода вместе с сокращением длины светового дня приводит к снижению выработки гормонов счастья вроде серотонина. По словам специалиста, именно в сентябре это заметно лучше всего из-за приближающегося осеннего равноденствия.

— Осень — это сезон, когда среднестатистическое настроение падает. Стрессы, которые летом или зимой не оказали бы столь сильного воздействия на человека, оказываются более чувствительными. Это происходит, поскольку падает световой день. Сейчас мы приближаемся к осеннему равноденствию — и скорость падения светового дня максимальная. Как раз в этот момент и начинаются депрессивные расстройства, — отметил Ханыков.

Врач также добавил, что при падении светового дня не стоит экономить на электричестве, нужно создавать больше света в помещении. Он подчеркнул, что есть специальные лампы, которые с раннего утра постепенно увеличивают свою яркость.