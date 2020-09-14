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Microsoft не удалось договориться о покупке американского подразделения TikTok

В корпорации уверяют, что их предложение устроило бы пользователей соцсети.

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Фото © Pixabay

Корпорация Microsoft не смогла договориться с китайской компанией ByteDance по поводу покупки американского подразделения социальной сети TikTok. Данное заявление опубликовано на сайте Microsoft.

ByteDance сегодня уведомила нас о том, что они не продадут Microsoft американский сегмент TikTok. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok, при этом национальные интересы [США] в сфере безопасности оказались бы под защитой, — сообщили в корпорации.

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В сентябре по распоряжению Трампа любые сделки с компанией-разработчиком в американской юрисдикции должны быть прекращены.

До этого китайские СМИ утверждали, что ByteDance не собирается продавать какой-либо из американских компаний подразделение TikTok. Уточнялось, что китайские представители уведомили власти Штатов и потенциальных покупателей о своём решении.

Напомним, 7 августа президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому через 45 дней будут прекращены любые сделки в американской юрисдикции с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими приложениями TikTok и WeChat. По мнению политика, TikTok собирает данные о местоположении и истории поиска американцев, а затем передаёт их властям. Представители соцсети в ответ заявили, что данный указ отрицательно влияет на восприятие Соединённых Штатов инвесторами во всём мире.

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Президент США подписал указ, из-за которого работу приложения там могут запретить.

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по покупке американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance до 15 сентября, иначе работа приложения будет запрещена на территории Штатов.

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