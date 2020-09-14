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Стало известно, в каком регионе России услуги ЖКХ обходятся дороже всего

В некоторых субъектах суммы отличаются в несколько раз.

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Фото © Артем Геодакян/ТАСС

В среднем по России одна семья тратит ежемесячно около 4,8 тысячи рублей на услуги ЖКХ, или порядка 9% от всех потребительских расходов. Однако в некоторых регионах это обходится значительно дороже. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Во втором квартале нынешнего года число работающих людей снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Так, например, лидером по стоимости услуг стал Камчатский край — 9014 рублей, или 12,8% в месяц. Второе место у Магаданской области — 8760 рублей, или 12,9%. А на третьем месте Москва с 7792 рублями на ЖКХ ежемесячно.

При этом по соотношению этой суммы к общим расходам российская столица входит в число лидеров — 7,2%. Немногим больше — 7,3% — у идущей на четвёртом месте Тувы, однако здесь стоимость платежей в среднем 2599 рублей. Второе место по процентному показателю у Республики Дагестан — 5,1%, или 3059 рублей. Лидером стала Ингушетия — 4,9%, или 2954 рубля в месяц.

Ранее Лайф сообщал, что российским регионам могут запретить понижать прожиточный минимум.

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