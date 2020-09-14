Стало известно, в каком регионе России услуги ЖКХ обходятся дороже всего

В среднем по России одна семья тратит ежемесячно около 4,8 тысячи рублей на услуги ЖКХ, или порядка 9% от всех потребительских расходов. Однако в некоторых регионах это обходится значительно дороже. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, например, лидером по стоимости услуг стал Камчатский край — 9014 рублей, или 12,8% в месяц. Второе место у Магаданской области — 8760 рублей, или 12,9%. А на третьем месте Москва с 7792 рублями на ЖКХ ежемесячно.

При этом по соотношению этой суммы к общим расходам российская столица входит в число лидеров — 7,2%. Немногим больше — 7,3% — у идущей на четвёртом месте Тувы, однако здесь стоимость платежей в среднем 2599 рублей. Второе место по процентному показателю у Республики Дагестан — 5,1%, или 3059 рублей. Лидером стала Ингушетия — 4,9%, или 2954 рубля в месяц.