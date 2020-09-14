Специалист рассказала, какие ошибки при хранении фруктов лучше не допускать

Самый простой и привычный путь продлить жизнь овощам и фруктам лежит через холодильник, однако так теряются их самые главные полезные свойства. Об этом заявила агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.

— Когда мы кладём в холодильник фрукты или овощи, им становится холодно. Они начинают активно дышать, чтобы "согреться", — сказала она.

В результате, по словам Тихоновой, плоды начинают перерабатывать свой сахар и теряют из-за этого свои вкусовые качества, в первую очередь сладость. Поэтому нежелательно хранить овощи или фрукты, а лучше постараться сразу их съесть или приготовить.

Что касается заморозки, то она тоже подходит далеко не всем дарам природы. Фрукты, например, полностью перестают дышать. При этом виноград, крыжовник, сливы и консервированные персики после размораживания не хуже на вкус, чем были до него.

А вот с вишней и земляникой всё происходит иначе, в них содержится много сока, поэтому во время заморозки разрушаются клеточные стенки ягод. Это приводит к тому, что после оттаивания они становятся "мятые" и не такие вкусные.