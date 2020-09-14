В Пензенской области подвели итоги выборов губернатора

В Пензенской области завершился подсчёт голосов избирателей на выборах губернатора. По результатам обработки 100% бюллетеней победа досталась действующему главе региона Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные облизбиркома.

— Обработано 100% протоколов. За Белозерцева — 78,72%, — рассказал журналистам заместитель председателя областной избирательной комиссии Алексей Климухин.

Отмечается, что для победы кандидату необходимо было набрать более 50% голосов избирателей. Ближайший преследователь победителя, Олег Шаляпин от КПРФ, набрал 8,45% голосов, представитель ЛДПР Александр Васильев — 5,57%, Анна Очкина от "Справедливой России" — 4,44%. Кандидат от Партии пенсионеров Пётр Чугай набрал 1,48%.

В общей сложности в Пензенской области в избирательные списки было включено один миллион 53 тысячи человек. При этом в выборах приняли участие 56,68% избирателей. Было открыто 1085 избирательных участков и 33 территориальные избирательные комиссии.