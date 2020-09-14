Пост президента США подразумевает ведение переговоров с самыми опытными и сообразительными лидерами стран мира, в том числе России и Китая. И кандидат в президенты от демократов Джо Байден едва ли это осилит. Об этом заявил нынешний глава государства Дональд Трамп.
Трамп пообещал обстрелявшему полицейских мужчине смертную казньПолиция штата Калифорния до сих пор не обнаружила стрелка.
— Я знаком с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным. Я имел дело с этими людьми, они очень сообразительные. <...> Мне жаль, но нам тоже нужны очень сообразительные люди, и поэтому Джо не подходит, — сказал он в ходе встречи со сторонниками в штате Невада.
При этом Трамп подчеркнул, что в ходе личных встреч ему в качестве действующего президента удалось не только познакомиться, но и "хорошо поладить" с мировыми лидерами.
Ранее Лайф сообщал, что Дональда Трампа дважды за неделю выдвинули на Нобелевскую премию мира, правда с небольшой оговоркой.
Лента новостей
Трамп уверен, что Байдену не хватит сообразительности для переговоров с Путиным
сегодня в 04:02
В Приморье пьяный водитель без прав устроил ДТП со скорой, в котором пострадало четыре человека
сегодня в 03:50
"Это русская земля". Украинку предлагают лишить гражданства за слова о войне в Донбассе
сегодня в 03:39