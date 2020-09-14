Трамп уверен, что Байдену не хватит сообразительности для переговоров с Путиным

Пост президента США подразумевает ведение переговоров с самыми опытными и сообразительными лидерами стран мира, в том числе России и Китая. И кандидат в президенты от демократов Джо Байден едва ли это осилит. Об этом заявил нынешний глава государства Дональд Трамп.

— Я знаком с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным. Я имел дело с этими людьми, они очень сообразительные. <...> Мне жаль, но нам тоже нужны очень сообразительные люди, и поэтому Джо не подходит, — сказал он в ходе встречи со сторонниками в штате Невада.

При этом Трамп подчеркнул, что в ходе личных встреч ему в качестве действующего президента удалось не только познакомиться, но и "хорошо поладить" с мировыми лидерами.