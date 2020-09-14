Водительские права в России хотят начать выдавать с 16 лет
Такой шаг объясняется возможностью организовать вовлечённость подрастающего поколения в экономические процессы в более раннем возрасте.
В России могут разрешить управление автомобилем и получение соответствующего удостоверения с 16 лет вместо нынешних 18. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает RT.
С соответствующим письмом парламентарий обратился к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову. Депутат отметил, что в 16–17 лет молодые люди могут начинать работать, переезжать в другие города на учёбу и жить отдельно от родителей. Власов предлагает также разрешить обучаться на права с возраста 15 лет и шести месяцев.
Депутат Госдумы такую идею мотивировал возможностью организовать вовлечённость молодого поколения в экономические процессы в более раннем возрасте.