Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Юным россиянам могут разрешить управлять автомобилем с 16 лет

Такой шаг объясняется возможностью организовать вовлечённость подрастающего поколения в экономические процессы в более раннем возрасте.

45

В России могут разрешить управление автомобилем и получение соответствующего удостоверения с 16 лет вместо нынешних 18. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает RT.

"Площадка" не для всех. В России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права

Уточнены правила подсчёта ошибок во время испытаний. Нужно набрать не больше пяти баллов.

С соответствующим письмом парламентарий обратился к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову. Депутат отметил, что в 16–17 лет молодые люди могут начинать работать, переезжать в другие города на учёбу и жить отдельно от родителей. Власов предлагает также разрешить обучаться на права с возраста 15 лет и шести месяцев.

Депутат Госдумы такую идею мотивировал возможностью организовать вовлечённость молодого поколения в экономические процессы в более раннем возрасте.

Выбор редакции

Loading...