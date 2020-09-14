В России предложили изменить правила тонировки автомобилей

Министерство транспорта России подготовило новый проект изменений в правилах дорожного движения (ПДД), согласно которому предлагается, в частности, изменить правила контроля тонировки в автомобилях. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данный документ.

Как утверждается, в Минтрансе хотят снизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом с 75% до 70%, у других стёкол при этом норма не устанавливается. Кроме того, согласно новым правилам, можно будет использовать в машине любые медицинские аптечки, огнетушители и знаки аварийной остановки, потому что из ПДД исчезнет ссылка на ГОСТ 2001 года.

Кроме того, предлагается запретить стоянку и остановку на островках безопасности, а зона действия знака "Остановка запрещена" будет прекращаться после знака "Парковка".

Добавим, что по данному проекту может быть введено ограничение скорости у автобусов. Скорость до 90 км/ч смогут развивать только те транспортные средства, в которых есть ремни безопасности и только сидячие места, для остальных автобусов лимит составит 70 км/ч. Автобусы, которые перевозят детей, должны обязательно использовать оранжевые маячки. Также вводится знак "Движение автобусов запрещено".

Уточняется, что Минтранс РФ направил этот проект поправок в аналитический центр при правительстве страны — в одну из рабочих групп, действующих в рамках "регуляторной гильотины".

Стоит отметить, что в апреле министерство также разместило проект поправок в ПДД на портале проектов нормативных правовых актов. Там предлагалось ввести нового участника дорожного движения — лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности. К таким было предложено отнести роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и иные средства с электродвигателем или на мускульной тяге, кроме велосипедов и инвалидных колясок.