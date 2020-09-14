В России предложили изменить правила тонировки автомобилей

Министерство транспорта России подготовило новый проект изменений в правилах дорожного движения (ПДД), согласно которому предлагается, в частности, изменить правила контроля тонировки в автомобилях. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данный документ.
Как утверждается, в Минтрансе хотят снизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом с 75% до 70%, у других стёкол при этом норма не устанавливается. Кроме того, согласно новым правилам, можно будет использовать в машине любые медицинские аптечки, огнетушители и знаки аварийной остановки, потому что из ПДД исчезнет ссылка на ГОСТ 2001 года.
Кроме того, предлагается запретить стоянку и остановку на островках безопасности, а зона действия знака "Остановка запрещена" будет прекращаться после знака "Парковка".
СМИ: В Минтрансе РФ допустили возможность бесплатного проезда в общественном транспортеГлавное условие реализации данного плана состоит в том, что автомобилисты будут оплачивать проезд по большинству дорог.
Добавим, что по данному проекту может быть введено ограничение скорости у автобусов. Скорость до 90 км/ч смогут развивать только те транспортные средства, в которых есть ремни безопасности и только сидячие места, для остальных автобусов лимит составит 70 км/ч. Автобусы, которые перевозят детей, должны обязательно использовать оранжевые маячки. Также вводится знак "Движение автобусов запрещено".
Уточняется, что Минтранс РФ направил этот проект поправок в аналитический центр при правительстве страны — в одну из рабочих групп, действующих в рамках "регуляторной гильотины".
Стоит отметить, что в апреле министерство также разместило проект поправок в ПДД на портале проектов нормативных правовых актов. Там предлагалось ввести нового участника дорожного движения — лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности. К таким было предложено отнести роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и иные средства с электродвигателем или на мускульной тяге, кроме велосипедов и инвалидных колясок.
Налог на асфальт. Общественный транспорт сделают бесплатным, а водители будут платить за проезд по любой дорогеВнедрить эти нормы в законодательство Минтранс России предлагает через 15 лет.
Лицам, которым исполнилось 14 лет, передвигающимся на средствах индивидуальной мобильности, могут разрешить ездить в пешеходной зоне, а также по тротуару, если рядом нет велосипедной дорожки. Также можно будет съезжать на дорогу, если нет ни тротуара, ни спецдорожек, но только в тех местах, где скорость движения ограничена 60 км/ч и разрешён проезд велосипедов.
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