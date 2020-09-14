В Приморье пьяный водитель без прав устроил ДТП со скорой, в котором пострадало четыре человека

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В Находке Приморского края водитель легковушки выехал на встречку и столкнулся с машиной скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по Находке.

— Предварительно установлено: 50-летний водитель автомашины Toyota Caldina совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, чем спровоцировал столкновение с двигавшейся навстречу машиной скорой медицинской помощи УАЗ, — говорится в сообщении.

В результате аварии четыре человека, в том числе оба водителя, получили травмы, двое были госпитализированы. Также известно, что из-за столкновения УАЗ опрокинулся и загорелся. Прибывшие на место пожарные потушили огонь.

При этом водитель легковушки в момент аварии был пьян, водительских прав не имел и соответствующее обучение не проходил.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, у водителя Toyota Caldina диагностированы перелом костей носа и травма грудной клетки, у одного из фельдшеров — перелом лодыжки, у другого были сломаны рёбра, он также получил сотрясение мозга, у водителя кареты скорой — ожоги.