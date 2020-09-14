"Это русская земля". Украинку предлагают лишить гражданства за слова о войне в Донбассе

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Жительницу Кривого Рога предлагают лишить украинского гражданства из-за видеоролика, в котором она отчитала украинского блогера-активиста и обвинила военных страны в убийстве мирных граждан и разбоях в Донбассе. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

— Вы разбой учинили, у меня родственники живут в Мариуполе, это они видели собственными глазами. Вы людей обдираете, обгаживаете, убиваете, вы настоящие убийцы, — сказала она.

При этом она заявила, что не выступает за Украину или Россию, а хочет "дружбы". А когда автор ролика спросил её о том, знает ли она, за что погибли "хлопцi", которым стоят памятники, женщина ответила: "За то, что людей убивали".

— Не надо было нападать. Мне родственники очень много рассказывали, как это всё происходило. Сами гадите, сами наживаетесь. Вы занимаетесь полнейшим разбоем, — заключила женщина.

После этого женщина настойчиво попросила гостя покинуть территорию её магазина, и видеозапись вскоре обрывается. Однако развитие ситуации произошло в соцсетях, пользователи которых разделились на два лагеря. Одни утверждают, что героиня ролика молодец и не боится говорить правду. При этом другие уверены, что это "зрада", и предлагают лишить её гражданства.