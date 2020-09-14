Небольшой дождь и облачно. Синоптики не порадовали москвичей прогнозом погоды на 14 сентября

В российской столице в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Температура днём в Москве поднимется до 14–16 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
В Гидрометцентре прогнозируют аномальное похолодание в Центральной России на следующей неделеВ дневное время температура будет ниже 15 градусов тепла.
В ночь на вторник она может опуститься до плюс 7 градусов. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм рт. ст.
В Подмосковье же воздух днём прогреется до 12–17 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до 4 градусов выше нуля.
Синоптик рассказал, в какие регионы России придёт бабье летоДлинным этот период, по словам метеоролога, в нынешнем году не будет.
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