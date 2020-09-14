Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Врио губернатора Пермского края Махонин сохранил свой пост по итогам выборов главы региона

Явка избирателей превысила 35%.

152

Фото © ТАСС / Максим Кимерлинг

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы региона. Об этом журналистам рассказал председатель краевого избиркома Игорь Вагин.

Отмечается, что Махонин заручился поддержкой 75,69% избирателей. На втором месте расположилась Ксения Айтакова (КПРФ) — 13,63%. Третьим стал представитель ЛДПР Олег Постников (5,66%). Четвёртое место по итогам выборов занял кандидат от "Патриотов России" Евгений Козлов (2,34%).

При этом явка избирателей на выборы составила 35,74%. Всего в регионе работало 1798 участков для голосования.

Макгрегор пожелал врио главы Пермского края удачи на выборах — видео

Спортсмен выразил уверенность в том, что судьба жителей региона будет в хороших руках.

Напомним, 13 сентября в стране проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов, или 91%. Будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.

Выбор редакции

Loading...