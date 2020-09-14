Врио губернатора Пермского края Махонин сохранил свой пост по итогам выборов главы региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы региона. Об этом журналистам рассказал председатель краевого избиркома Игорь Вагин.

Отмечается, что Махонин заручился поддержкой 75,69% избирателей. На втором месте расположилась Ксения Айтакова (КПРФ) — 13,63%. Третьим стал представитель ЛДПР Олег Постников (5,66%). Четвёртое место по итогам выборов занял кандидат от "Патриотов России" Евгений Козлов (2,34%).

При этом явка избирателей на выборы составила 35,74%. Всего в регионе работало 1798 участков для голосования.