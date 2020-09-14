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Отсидевший актёр Долинский дал советы Ефремову по выживанию за решёткой

Если актёр будет вести себя как "хороший мужик", тогда всё сложится хорошо.

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Фото © Ольга Зиновская / ТАСС

Заслуженный артист Владимир Долинский, в своё время отсидевший срок за решёткой, дал совет по выживанию осуждённому по делу о ДТП со смертельным исходом коллеге Михаилу Ефремову.

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Своё мнение выразил и известный адвокат: он напомнил, что в тюрьме актёру придётся завязать с пристрастием к выпивке.

Не имеет значения, актёр, не актёр. Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, то и "там" будут, — сказал он в эфире телеканала НТВ.

При этом Долинский отметил, что знает Ефремова как "достойного хорошего мужика" и рекомендует ему продолжать вести себя так же, и тогда у него за решёткой дела не будут идти плохо.

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В то же время артист убеждён, что случившееся — "ужасное", но непредумышленное преступление, поскольку Ефремов сел за руль пьяным, то есть не понимал своего состояния. Долинский также указал на тот факт, что окружение не остановило актёра.

Ранее Долинский выступил с публичным обращением, в котором просил "не убивать Мишку" и не приговаривать его к тюремному заключению.

Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что защита уже обжаловала решение суда.

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