Отсидевший актёр Долинский дал советы Ефремову по выживанию за решёткой

Заслуженный артист Владимир Долинский, в своё время отсидевший срок за решёткой, дал совет по выживанию осуждённому по делу о ДТП со смертельным исходом коллеге Михаилу Ефремову.

— Не имеет значения, актёр, не актёр. Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, то и "там" будут, — сказал он в эфире телеканала НТВ.

При этом Долинский отметил, что знает Ефремова как "достойного хорошего мужика" и рекомендует ему продолжать вести себя так же, и тогда у него за решёткой дела не будут идти плохо.

В то же время артист убеждён, что случившееся — "ужасное", но непредумышленное преступление, поскольку Ефремов сел за руль пьяным, то есть не понимал своего состояния. Долинский также указал на тот факт, что окружение не остановило актёра.

Ранее Долинский выступил с публичным обращением, в котором просил "не убивать Мишку" и не приговаривать его к тюремному заключению.