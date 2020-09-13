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Не ресторан Дома актёра, но жить можно. Меню в тюрьме у Ефремова

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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Агентство "Москва"

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Сразу после оглашения приговора о восьми годах лишения свободы Михаила Ефремова увезли в московское СИЗО-5 "Водник". Знающие люди называют его чуть ли не санаторием для заключённых.

Многие друзья и близкие Михаила Ефремова сразу после того, как на руках актёра замкнулись наручники, заявили, что для него этот приговор чуть ли не смертельный. Мол, он не выдержит столько в колонии. Но пока артиста содержат в московском СИЗО-5. Адвокат пострадавшей стороны в деле Ефремова Александр Добровинский, узнав о том, где будет содержаться осуждённый, сказал, что условия там чуть ли не лучшие в Москве: прогулки, питание и камеры — всё в лучшем виде.

От "Мало дали" до "Просто смертный приговор". Как сети оценили приговор Ефремову?

Пресненский суд Москвы приговорил актёра Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Зайдя на сайт ФСИН и выбрав СИЗО, где сидит сейчас Ефремов, можно увидеть целый список услуг, которые можно заказать в места не столь отдалённые за дополнительную плату. Помимо непосредственного перечисления денег на личный счёт заключённому можно заказать дополнительное питание, одежду и предметы быта.

© fsinpokupka.ru

© fsinpokupka.ru

Разнообразить меню из тюремной баланды и накрыть более приличествующий статусу заслуженного артиста стол Михаилу Ефремову будет чем. Например, уткой по-пекински за 2675 рублей или курицей с апельсинами. На десерт в СИЗО предлагают торт "Наполеон" или "Тирамису".

© fsinpokupka.ru

© fsinpokupka.ru

© fsinpokupka.ru

© fsinpokupka.ru

Но это, так сказать, роскошества. Что до обычного обеда за решёткой, то его вообще можно заменить. Если Михаил Ефремов решит даже стать вегетарианцем, то для этого в СИЗО тоже предусмотрен стол.

© fsinpokupka.ru

© fsinpokupka.ru

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Сразу после объявления приговора Михаилу Ефремову о наказании в виде восьми лет заключения актёра отправили в московское СИЗО. Лайф рассчитал, сколько будет стоить бюджету его срок пребывания в местах не столь отдалённых.

Наверное, к глубокому сожалению заслуженного артиста, приобрести алкоголь в СИЗО не получится. Зато можно разнообразить стол крепким чаем, кофе по сходной цене, например, с венской колбаской.

© fsinpokupka.ru

© fsinpokupka.ru

Среди вещей практичных и непродовольственных в магазине ФСИН термобельё, чтобы не замёрзнуть на прогулках, и нарды, чтобы разнообразить досуг.

© fsinpokupka.ru

© fsinpokupka.ru

По словам родных Михаила Ефремова, в последние дни на домашнем аресте он бросил пить, зато стал много курить. К услугам артиста в СИЗО сигареты разных марок и цены.

© fsinpokupka.ru

© fsinpokupka.ru

Всего Михаил Ефремов пробудет в СИЗО-5 "Водник", по оценкам специалистов, как минимум месяц — до тех пор, пока приговор не вступит в законную силу, а это произойдёт только после рассмотрения апелляции. Но возможен вариант, при котором актёр и вовсе может остаться в том же учреждении. Если он будет себя хорошо вести, то его могут оставить в хозотряде. И тогда выбор в разнообразном меню будет ему предоставлен на весь срок.

Золотая клетка. Как зэки получают за решёткой комфорт

Если в колонии или СИЗО есть коррумпированный персонал, а у арестанта — деньги, то срок можно отбывать в комфорте: спать на кожаных диванах, смотреть большие телевизоры, есть деликатесы, пить дорогой алкоголь, пользоваться компьютером и телефоном.

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