Не ресторан Дома актёра, но жить можно. Меню в тюрьме у Ефремова

Сразу после оглашения приговора о восьми годах лишения свободы Михаила Ефремова увезли в московское СИЗО-5 "Водник". Знающие люди называют его чуть ли не санаторием для заключённых.

Многие друзья и близкие Михаила Ефремова сразу после того, как на руках актёра замкнулись наручники, заявили, что для него этот приговор чуть ли не смертельный. Мол, он не выдержит столько в колонии. Но пока артиста содержат в московском СИЗО-5. Адвокат пострадавшей стороны в деле Ефремова Александр Добровинский, узнав о том, где будет содержаться осуждённый, сказал, что условия там чуть ли не лучшие в Москве: прогулки, питание и камеры — всё в лучшем виде.

Зайдя на сайт ФСИН и выбрав СИЗО, где сидит сейчас Ефремов, можно увидеть целый список услуг, которые можно заказать в места не столь отдалённые за дополнительную плату. Помимо непосредственного перечисления денег на личный счёт заключённому можно заказать дополнительное питание, одежду и предметы быта.

Разнообразить меню из тюремной баланды и накрыть более приличествующий статусу заслуженного артиста стол Михаилу Ефремову будет чем. Например, уткой по-пекински за 2675 рублей или курицей с апельсинами. На десерт в СИЗО предлагают торт "Наполеон" или "Тирамису".

Но это, так сказать, роскошества. Что до обычного обеда за решёткой, то его вообще можно заменить. Если Михаил Ефремов решит даже стать вегетарианцем, то для этого в СИЗО тоже предусмотрен стол.

Наверное, к глубокому сожалению заслуженного артиста, приобрести алкоголь в СИЗО не получится. Зато можно разнообразить стол крепким чаем, кофе по сходной цене, например, с венской колбаской.

Среди вещей практичных и непродовольственных в магазине ФСИН термобельё, чтобы не замёрзнуть на прогулках, и нарды, чтобы разнообразить досуг.

По словам родных Михаила Ефремова, в последние дни на домашнем аресте он бросил пить, зато стал много курить. К услугам артиста в СИЗО сигареты разных марок и цены.