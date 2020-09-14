Эксперт рассказала, какие СМС ни в коем случае нельзя открывать

Сообщения на телефоне — это не только возможность для общения, но и средство для мошенников найти себе новую жертву, а потому к посланиям с незнакомых номеров следует относиться с большой осторожностью. Об этом рассказала специалист пресс-службы "Роскачества" Алеся Боровикова.

— Если в СМС говорится о якобы неполученном MMS, переходить по ссылке категорически не рекомендуется, — сказала она в интервью агентству "Прайм".

Боровикова отмечает, что иногда злоумышленники размещают ссылку так, чтобы она была видна сразу в push-окне. Это делается с расчётом на то, что получатель нажмёт на неё случайно. При этом специалист указывает, что "обезличенные эмоционально окрашенные" сообщения или обещания выигрыша тоже, как правило, уловки мошенников.

Такие сообщения лучше не открывать ради собственной безопасности. И какие бы "акции, скидки и срочную информацию ни обещали при ответе на сообщение или при переходе по ссылке", скорее всего, доверчивого пользователя ждёт только вирус, который похищает персональную информацию и способен опустошить банковские счета. Поэтому подозрительные сообщения лучше сразу удалять.