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"Единая Россия" лидирует по предварительным итогам выборов в Томскую думу

В тройку лидеров также вошли КПРФ и "Новые люди".

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Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Партия "Единая Россия" набрала 24,46% голосов избирателей на выборах в думу города Томска. Об этом свидетельствуют предварительные итоги голосования, обнародованные в пресс-релизе на сайте региональной избирательной комиссии.

Партия КПРФ заручилась поддержкой 17,54% от числа всех проголосовавших, за партию "Новые люди" проголосовало 15,02% избирателей.

"Новые люди", "Яблоко" и Партия роста могут пройти в думу Томска

Помимо них кресла достанутся представителям ещё четырёх партий.

Отметим, что все семь партий, участвовавших в выборах, преодолели необходимый для попадания в думу барьер в 5%.

Ранее секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак рассказал о лидерстве партии во всех регионах, где проходили выборы.

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