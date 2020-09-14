"Единая Россия" лидирует по предварительным итогам выборов в Томскую думу

Партия "Единая Россия" набрала 24,46% голосов избирателей на выборах в думу города Томска. Об этом свидетельствуют предварительные итоги голосования, обнародованные в пресс-релизе на сайте региональной избирательной комиссии.

Партия КПРФ заручилась поддержкой 17,54% от числа всех проголосовавших, за партию "Новые люди" проголосовало 15,02% избирателей.

Отметим, что все семь партий, участвовавших в выборах, преодолели необходимый для попадания в думу барьер в 5%.