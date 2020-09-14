В Роспотребнадзоре предупредили о смертельной опасности "скрытой соли"

Среднестатистический россиянин ежедневно съедает в два раза больше соли, чем рекомендуют специалисты, что влечёт за собой угрозу для здоровья. При этом главной проблемой является то, что она поступает в организм "в скрытом виде". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре назвали допустимую дозу шоколадаОтмечается, что детям до трёх лет употреблять его в пищу категорически не рекомендуется.
— В Европе и США средний житель потребляет около 10 граммов, в России — 12 граммов соли в день. Больным гипертонической болезнью рекомендуется потреблять не более одного грамма соли в день, — приводит агентство материалы ведомства.
Указывается, что чрезмерное потребление соли повышает риск возникновения сердечно-сосудистых, а также иных неинфекционных заболеваний, среди которых диабет, онкологические заболевания и хронические болезни лёгких.
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При этом отмечается, что большая часть соли, около 80%, поступает "в скрытом виде" — в обработанных пищевых продуктах, например хлебе, печенье, сухих завтраках, колбасах и чипсах. Поэтому необходимо максимально обезопасить себя — при готовке не добавлять в блюда соль, а также готовые соусы, убрать со стола солонку. Вместо соли рекомендуется использовать альтернативу. Например, добавлять пряные травы, специи, лимон, сок лайма, чеснок.
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