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Два человека погибли при обрушении горной породы в шахте в Кемеровской области

Всего под землёй в момент ЧП находилось более 90 горняков.

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Фото © LIFE

В результате обрушения горной породы в шахте "Чертинская-Коксовая" в Кемеровской области погибло два человека. По информации Лайфа, трагедия произошла в 4:10 по местному времени (0:10 мск).

Отмечается, что всего под землёй в момент ЧП находилось 95 горняков. 87 человек были эвакуированы, никто из них не пострадал. Ещё шесть остались на месте происшествия для жизнеобеспечения шахты. Кроме того, в распоряжении Лайфа оказался список погибших.

Погибшие:

1. Штопелль С.И., 1967 г.р.;

2. Подлинов Д.В., 1983 г.р.

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Ранее предполагалось, что всему виной нарушения техники безопасности.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит выяснить компетентным органам.

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