Два человека погибли при обрушении горной породы в шахте в Кемеровской области

В результате обрушения горной породы в шахте "Чертинская-Коксовая" в Кемеровской области погибло два человека. По информации Лайфа, трагедия произошла в 4:10 по местному времени (0:10 мск).

Отмечается, что всего под землёй в момент ЧП находилось 95 горняков. 87 человек были эвакуированы, никто из них не пострадал. Ещё шесть остались на месте происшествия для жизнеобеспечения шахты. Кроме того, в распоряжении Лайфа оказался список погибших.