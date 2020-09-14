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Исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" нашла возлюбленного по переписке и решилась на переезд в США

Избранника Зарубина пока ни разу не видела.

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Фото © Instagram / olgazarubina.off

62-летняя певица Ольга Зарубина, известная как исполнительница хита "На теплоходе музыка играет", решила переехать в США к будущему мужу. В интервью изданию StarHit она рассказала, что познакомилась с избранником в соцсетях.

По словам Зарубиной, ранее мужчина, имени которого она пока не раскрывает, крутился в русском шоу-бизнесе. При этом артистка ничего не знала про него, а вот тайный поклонник внимательно следил за её творчеством.

Он уже говорил мне о свадьбе, — поделилась Зарубина.

Знакомство певицы с женихом может произойти в октябре. При этом о замужестве она говорит с осторожностью — возраст не тот, чтобы "прыгать в омут с головой".

Шарапова: Считаю своим домом США

Прославленная российская теннисистка отметила, что ценит свои корни и российскую культуру.

Ранее Зарубина, которая была подругой Валентины Легкоступовой, заявила, что к смерти артистки причастен её муж Юрий Фирсов.

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