Исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" нашла возлюбленного по переписке и решилась на переезд в США

62-летняя певица Ольга Зарубина, известная как исполнительница хита "На теплоходе музыка играет", решила переехать в США к будущему мужу. В интервью изданию StarHit она рассказала, что познакомилась с избранником в соцсетях.

По словам Зарубиной, ранее мужчина, имени которого она пока не раскрывает, крутился в русском шоу-бизнесе. При этом артистка ничего не знала про него, а вот тайный поклонник внимательно следил за её творчеством.

— Он уже говорил мне о свадьбе, — поделилась Зарубина.

Знакомство певицы с женихом может произойти в октябре. При этом о замужестве она говорит с осторожностью — возраст не тот, чтобы "прыгать в омут с головой".