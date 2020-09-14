Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным — видео

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко улетел в РФ на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча лидеров двух стран пройдёт в Сочи в формате "один на один", отмечает БелТА.
В ходе переговоров политики обсудят сотрудничество Москвы и Минска в различных сферах и перспективы его развития. Также Путин и Лукашенко рассмотрят международную проблематику, ситуацию в регионе и вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы, отметили в пресс-службе главы республики.
Стало известно, где встретятся Путин и ЛукашенкоЛидеры планируют обсудить реализацию крупных российско-белорусских проектов.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи главы двух государств обсудят целый ряд торгово-экономических вопросов, в том числе реструктуризацию госдолга республики перед РФ. Сам Лукашенко обещал "расставить все точки над "i" на встрече с Путиным.