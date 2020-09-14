Кучеров двумя передачами приблизил "Тампу" к финалу Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжаются полуфинальные серии Кубка Стэнли. В игре под номером четыре "Тампа-Бэй Лайтнинг" благодаря двум результативным передачам российского нападающего Никиты Кучерова со счётом 4:1 обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" и повела в серии 3-1.

Кучеров на 12-й минуте второго периода при счёте 1:1 ассистировал Ондржею Палату, отдав классную передачу на пятак под бросок.

Ondrej Palat gives Tampa the lead just seconds after Coleman tied it up at 1!#GoBolts pic.twitter.com/RWMUeXECa2 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 13, 2020

А в начале заключительного периода россиянин поучаствовал в третьем взятии ворот Семёна Варламова, которое записали на счёт Брэйдена Пойнта.

Ondrej Palat and Brayden Point team up to extend the Tampa lead to 2!#GoBolts pic.twitter.com/XCi83Q3ZoQ — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 13, 2020

Также по голу в составе победителей оформили Блэйк Коулман (22'), которому ассистировал вратарь Андрей Василевский, и Патрик Марун (58'), забросивший шайбу уже в пустые ворота "Айлендерс".

Помимо результативной передачи голкипер Василевский отразил 26 бросков. На счету стража ворот "Айлендерс" Семёна Варламова 32 сейва.

Таким образом, счёт в серии становится 3-1 в пользу "Тампы". Для выхода в финал Кубка Стэнли команде Кучерова необходимо обыграть своего соперника ещё один раз.

Во втором полуфинале "Даллас", ведомый Радуловым и Худобиным, выигрывает серию у "Вегаса" с таким же счётом (3-1).

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Полуфинал