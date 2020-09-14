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Регион
Опубликовано 14 сентября 2020, 09:23
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Невеста погибла на свидании на глазах у возлюбленного, упав в водопад во время съёмки

На природу пара выехала, чтобы устроить романтический пикник.

Жительница Кении Доркас Джепкемои Чумба погибла во время свидания на глазах у своего жениха. 31-летняя невеста поскользнулась у водопада, когда позировала для фото, не удержалась на ногах, упала в воду и утонула, передаёт Pulse.

На природу пара выехала, чтобы провести время вдвоём на романтическом пикнике. Попытки мужчины спасти возлюбленную успехом не увенчались.

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Фото © Pulse

Эмила Сидорова
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