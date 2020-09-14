Невеста погибла на свидании на глазах у возлюбленного, упав в водопад во время съёмки

Жительница Кении Доркас Джепкемои Чумба погибла во время свидания на глазах у своего жениха. 31-летняя невеста поскользнулась у водопада, когда позировала для фото, не удержалась на ногах, упала в воду и утонула, передаёт Pulse.
A woman has died after she slipped and fell while posing for photos during a date with her fiance?. #DorcasJepkemoiChumba #Kazungu https://t.co/Ww8cDUPrSX pic.twitter.com/1ZRLhksFQ4— FOM News Service (@faceofmalawi) September 9, 2020
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