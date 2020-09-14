Заразившегося коронавирусом Берлускони выписали из больницы

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из госпиталя San Raffaele, куда его госпитализировали с коронавирусом 3 сентября.
83-летний политик вышел из медучреждения и обратился к встретившим его сторонникам. Он поблагодарил их за поддержку и отметил, что болезнь стала для него самым опасным испытанием в жизни. Также Берлускони отметил, что поддержка итальянских политиков позволила ему преодолеть самые тяжёлые моменты болезни.
По второму кругу. Эксперты спрогнозировали, какой будет осенняя пандемия коронавирусаВторая волна коронавируса может начаться уже в сентябре, прогнозируют эксперты. Она будет обусловлена сезонным фактором, так как осень — традиционное время всплеска инфекционных и респираторных заболеваний. В этом случае к коронавирусу добавится ещё и грипп, который даст свои осложнения.
— Мои мысли обращены прежде всего ко множеству заболевших CoViD-19 и их семьям. Каждый из нас подвержен риску заразить других, и я вновь призываю всех к максимальной личной и социальной ответственности, — добавил политик.
Долечиваться бывший премьер будет на своей вилле под Миланом. Его личный врач Альберто Дзангрилло рассказывал, что у Берлускони после заражения диагностировали лёгкую форму лёгочной инфекции.
Ранее Лайф сообщал об обнаружении коронавируса у главного тренера футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне.