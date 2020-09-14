Карлсон, это ты? Под Ростовом "привидение" угнало легковушку с парковки — видео

В Батайске Ростовской области "привидение" угнало автомобиль с парковки. Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения.

Как сообщил телеграм-канал "Ростов № 1", неизвестный мужчина, видимо, вообразивший себя героем книги о Карлсоне, просто облачился в простыню. Он подошёл к машине, открыл дверь, сел за руль и умчался. Другие подробности произошедшего не приводятся.