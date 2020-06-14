Бу! Семья в Таганроге пожаловалась, что привидение заставляет их пить пиво и бьёт до синяков

Семья из Таганрога заявила, что их уже много лет подряд третирует злое привидение. Пришелец из потустороннего мира заставляет людей пить пиво, избивает до синяков и очень не любит гостей. О выходках таинственного "соседа" рассказал журналист и руководитель Томского экологического центра "Биолон" Виктор Фефелов в интервью "Комсомольской правде".

Фефелов много лет занимается исследованием паранормальных явлений и отправился к Надежде и Дмитрию, чтобы разобраться, откуда взялся призрак и что ему нужно. Жильцы квартиры даже дали ему имя — Затан.

Фефелов рассказал, что, как только он вошёл в квартиру, там стали происходить необычные вещи. Сначала начал подпрыгивать стол, а посуда на нём даже не пошевелилась. Хозяйка лишь пожала плечами — такие проказы для неё уже не новость.

Потом с работы вернулся Дмитрий. Его привидение особенно не любит. Однажды мужчина проснулся от боли с глубоким укусом на ноге — ему снилась змея, которая впилась в него зубами. Но больше всего главе семейства достаётся, когда в гости заходит зять. По просьбе журналиста муж дочери заглянул в дом — и ровно за секунду до стука в дверь его тесть рухнул на пол, как будто его ударили, и потерял сознание. Очнулся он с частичной потерей памяти.

Полтергейст Затан любит хулиганить с телефонами. Надежда рассказала, что частенько два мобильных лежат рядом и один начинает звонить на другой. А ещё призрак большой сквернослов, он пишет оскорбительные СМС, ругается и заставляет покупать алкоголь. Если его требования не исполняют, злой дух начинает громить квартиру — переворачивать мебель, бросаться вещами. Из кошельков пропадают деньги, иногда случаются потопы, при этом краны в ванной закрыты.

Изгнать гостя из параллельного мира пока не удаётся, хозяева обращались за помощью к священникам и экстрасенсам, но те оказались бессильны. Поэтому уже много лет им приходится мириться с выходками столь странного соседа.