Девушка выложила фото заброшенного дома, но стало ещё страшнее, когда пользователи Reddit вгляделись в окна

Пользовательница c ником Macaroni4286 опубликовала на Reddit фото дома, на который наткнулась в городке Уимберли, штат Техас, США. И нагнала ужаса на многих пользователей. На ночном фото предстало заброшенное деревянное жилище, проглядывающее сквозь бурную растительность. "Нашла жуткий дом", — написала девушка.
Фото © Reddit / Macaroni4286
Пост быстро стал популярным, набрав 13 тысяч лайков. И юзерам было что сказать на его счёт. Многие сравнивали колоритное место с атмосферой из фильмов ужасов, вспомнив "Техасскую резню бензопилой" и "Джиперса Криперса". Также на ум реддиторам пришли "Секретные материалы" и "Обитель зла".
Призрачный силуэт. Фото © Reddit / Macaroni4286
Но некоторые пригляделись к пугающему изображению настолько внимательно, что нашли на нём и вовсе леденящие кровь детали. Так, они якобы заметили свет, льющийся сквозь грязные стекла, и призрачную фигуру, наблюдавшую за фотографом. А в другом окне увидели чьё-то лицо.
Почему из закрытых окон сочится свет?
Если приблизить фото, то можно заметить, что в правом нижнем окне горит свет и виден чей-то силуэт
BasketofKitties
А я вижу лицо в этом окне
Jbphilo50
Очертания лица. Фото © Reddit / Macaroni4286
Тем не менее пользователи разделились на два лагеря: любителей заброшенных зданий и мрачной эстетики, которых мёдом не корми — дай исследовать очередной покинутый уголок, и тех, кто ни за какие коврижки не приблизился бы к дому словно из ночных кошмаров.
Ух ты, действительно ужасно. Даже просто смотреть на него жутко, не то что зайти, особенно ночью
ohmy285here
А мне нравится такая эстетика
MakeYourselfS1ck
WOW-news
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