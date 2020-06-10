Девушка выложила фото заброшенного дома, но стало ещё страшнее, когда пользователи Reddit вгляделись в окна

Пользовательница c ником Macaroni4286 опубликовала на Reddit фото дома, на который наткнулась в городке Уимберли, штат Техас, США. И нагнала ужаса на многих пользователей. На ночном фото предстало заброшенное деревянное жилище, проглядывающее сквозь бурную растительность. "Нашла жуткий дом", — написала девушка.

Фото © Reddit / Macaroni4286

Пост быстро стал популярным, набрав 13 тысяч лайков. И юзерам было что сказать на его счёт. Многие сравнивали колоритное место с атмосферой из фильмов ужасов, вспомнив "Техасскую резню бензопилой" и "Джиперса Криперса". Также на ум реддиторам пришли "Секретные материалы" и "Обитель зла".

Призрачный силуэт. Фото © Reddit / Macaroni4286

Но некоторые пригляделись к пугающему изображению настолько внимательно, что нашли на нём и вовсе леденящие кровь детали. Так, они якобы заметили свет, льющийся сквозь грязные стекла, и призрачную фигуру, наблюдавшую за фотографом. А в другом окне увидели чьё-то лицо.

Почему из закрытых окон сочится свет? MGakowski

Если приблизить фото, то можно заметить, что в правом нижнем окне горит свет и виден чей-то силуэт BasketofKitties

А я вижу лицо в этом окне Jbphilo50

Очертания лица. Фото © Reddit / Macaroni4286

Тем не менее пользователи разделились на два лагеря: любителей заброшенных зданий и мрачной эстетики, которых мёдом не корми — дай исследовать очередной покинутый уголок, и тех, кто ни за какие коврижки не приблизился бы к дому словно из ночных кошмаров.

Ух ты, действительно ужасно. Даже просто смотреть на него жутко, не то что зайти, особенно ночью ohmy285here