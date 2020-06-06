Пользователи Reddit разглядывали фото захламлённой квартиры и нашли там нечто более страшное, чем мусор

Юзер с ником mabelleamie поделился на Reddit скриншотом чужого поста в "Фейсбуке" о жизни в браке, который его впечатлил. На фото находилась сильно нуждающаяся в уборке квартира, в которой на диване с безразличным видом сидела девушка. Судя по подписи, её сфотографировал муж. Он указал: "Работаю 12 часов в день, прихожу домой, а тут это".

Фото © Reddit / agomabelleamie

Печальный кадр быстро поднялся в топ, набрав почти 62 тысячи лайков и вызвав бурные обсуждения. Пользователи критиковали девушку, называя её неряшливой, а квартиру — ужасной. Кто-то, наоборот, вставал на защиту героини фото, отмечая, что у неё могла начаться депрессия, при которой сложно порой даже шевелиться, не то что заниматься уборкой. Некоторые посмеялись над картиной, узнав в ней себя.

Сколько людей сейчас подумали: "Я не один такой"? Shneeko6

Фото © Reddit / agomabelleamie

Однако после того, как один из пользователей заметил на фото нечто странное, всё внимание переключилось на мистический аспект. Юзеры разглядели на снимке призрачного мальчика в костюме, который стоял рядом с кучей одежды и хлама, и им стало действительно не по себе. Ведь муж, который сделал фото, мог иметь в виду не беспорядок, а привидение в виде ребёнка. Однако реддиторы, которых не так легко напугать, призвали других мыслить критически и заявили, что это, скорее всего, просто фотошоп.

Похоже, что на заднем плане рядом с кучей одежды стоит призрак маленького мальчика в костюме и галстуке... или это вижу только я? Bjohnst2