Парень нарисовал того, кто приходит к нему во сне, и напуганные родители хотят звать священника

Пользователь Reddit с ником megs_wags из Оклахомы, США, поделился тревожной историей о том, как он сообщил родителям о своей проблеме. Последние несколько лет парень страдает сонным параличом — состоянием, которое возникает при засыпании или в момент пробуждения и зачастую сопровождается галлюцинациями и чувством страха.



Фото © Imgur / megswags

Реддитор несколько раз пытался объяснить маме с папой, что с ним происходит, но у него не очень получалось. Тогда он решил показать наглядно и нарисовал то, что ему привиделось во время очередного паралича. На рисунке предстало странное существо с широкой острозубой улыбкой и длинными когтями.

Я решил попробовать нарисовать то, что видел над своей кроватью прошлой ночью. А потом отправил фото моей маме Agomegs_wags

Однако понимания не удалось достичь и в этот раз. Родители — глубоко верующие католики — сильно испугались рисунка, подумав, что их сын одержим демонами и сам дьявол посещает его во сне. Теперь они хотят, чтобы парень поговорил со священником, освятил дом и окроплял себя святой водой каждый раз перед походом к ним. Мурашки от изображения побежали и у пользователей, которые сочли его жутким, а рассказ реддитора — достойным экранизации. Впрочем, некоторые, наоборот, нашли демона смешным.

Кажется, сегодня я не усну Camelsarepurple

Довольно крутая идея для фильма ужасов: демон сонного паралича приходит к тому, кто видит его изображение Xahhfink6