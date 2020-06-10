Вера Брежнева выбрала самый пикантный ракурс, чтобы похвалиться формами, на которых не сказался карантин

Возлюбленная Константина Меладзе показала, что самоизоляция, которая многим подарила плюс несколько килограммов, ничуть не сказалась на её фигуре. Певица дождалась возможности выйти на улицу, отметив, что "наконец-то надела купальник". А ранее отмечала, что за это нелёгкое время многое поняла и переосмыслила.

За время карантина ещё острее стала чувствовать любовь, дружбу, искреннее отношение к себе, своё отношение к другим. Чему очень рада. Как будто осел весь песок в воде, как в Венеции, и стало видно всё. И всех. С каждым днём всё больше наполняюсь благодарностью за этот сложный период

Впрочем, глядя на фото мамы певицы, становится понятно, откуда у неё такие данные. Накануне Вера Брежнева поздравила родительницу с днём рождения, выложив снимок, где Тамара Витальевна Галушка тоже позировала в купальнике, сидя у скал. И для своего возраста она выглядела просто отлично. "Моя красавица, моя хрупкая и такая сильная, мудрая и добрая, мой самый лучший пример, мой друг! Моя МАМА! <...> Хочу так же выглядеть в свои 68!" — написала артистка в "Инстаграме".