Памфилова: Три из четырёх новых партий преодолели 5-процентный барьер

Председатель ЦИК Элла Памфилова поздравила с "мощным стартом" новые партии, которые впервые участвовали в выборах, но уже довольно результативно. В частности, трём из них — это "Новые люди", "За правду" и "Зелёная альтернатива" — удалось преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов.

— Предварительные результаты показывают, что девять политических партий в разных регионах сумели преодолеть пятипроцентный барьер, это большой успех. Нужно отметить недавно созданные партии, которые продемонстрировали мощный старт. Они впервые участвуют в выборах, но довольно результативно, — указала Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК. — Три из четырёх новых партий преодолели пятипроцентный барьер.