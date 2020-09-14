Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Памфилова: Три из четырёх новых партий преодолели 5-процентный барьер

По словам главы ЦИК, это достаточно "мощный старт".

154

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Председатель ЦИК Элла Памфилова поздравила с "мощным стартом" новые партии, которые впервые участвовали в выборах, но уже довольно результативно. В частности, трём из них — это "Новые люди", "За правду" и "Зелёная альтернатива" — удалось преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов.

Больше явка, больше конкуренции, больше фейков. В ОП РФ подвели итоги единого дня голосования

Отмечается снижение количества жалоб на избирательных участках.

Предварительные результаты показывают, что девять политических партий в разных регионах сумели преодолеть пятипроцентный барьер, это большой успех. Нужно отметить недавно созданные партии, которые продемонстрировали мощный старт. Они впервые участвуют в выборах, но довольно результативно, — указала Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК. — Три из четырёх новых партий преодолели пятипроцентный барьер.

Член СПЧ заявил, что нынешняя избирательная кампания отражает предпочтения граждан

Он также обратил внимание на увеличение числа зарегистрированных кандидатов и выдвиженцев.

Ранее Памфилова заявила, что 16 партий смогут участвовать в следующих выборах в Госдуму без сбора подписей. Она отметила, что прошедшие накануне выборы были беспрецедентно сложными для представителей избирательной системы, но они достойно справились с этим, несмотря на "неимоверную нагрузку".

Выбор редакции

Loading...