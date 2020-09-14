Памфилова: Три из четырёх новых партий преодолели 5-процентный барьер

Председатель ЦИК Элла Памфилова поздравила с "мощным стартом" новые партии, которые впервые участвовали в выборах, но уже довольно результативно. В частности, трём из них — это "Новые люди", "За правду" и "Зелёная альтернатива" — удалось преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов.
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— Предварительные результаты показывают, что девять политических партий в разных регионах сумели преодолеть пятипроцентный барьер, это большой успех. Нужно отметить недавно созданные партии, которые продемонстрировали мощный старт. Они впервые участвуют в выборах, но довольно результативно, — указала Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК. — Три из четырёх новых партий преодолели пятипроцентный барьер.
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Ранее Памфилова заявила, что 16 партий смогут участвовать в следующих выборах в Госдуму без сбора подписей. Она отметила, что прошедшие накануне выборы были беспрецедентно сложными для представителей избирательной системы, но они достойно справились с этим, несмотря на "неимоверную нагрузку".