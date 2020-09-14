Больше явка, больше конкуренции, больше фейков. В ОП РФ подвели итоги единого дня голосования

Вопреки сомнениям, общая явка в единый день голосования по стране не уменьшилась, а в отдельных регионах даже увеличилась. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал председатель координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за работой наблюдателей Максим Григорьев.

— Перед голосованием циркулировал миф о том, что после общероссийского голосования люди устали и не пойдут. Но даже по первому дню предварительного голосования мы смогли чётко констатировать: никакого напряжения нет, явка очень хорошая, — сообщил Григорьев.

По его словам, явка выросла в Еврейском автономном округе, на Камчатке и в Иркутске. Глава совета также отметил рост политической конкуренции на прошедших выборах. Он уточнил, что в среднем по России на место главы региона претендовало 8,2 кандидата по сравнению с 6,8 в прошлом электоральном цикле. Выросло и количество политических партий по сравнению с предыдущими выборами.

— Растёт и количество партий. В прошлом цикле в среднем было зарегистрировано 7,8, сейчас 8,36. С одной стороны, больше партий пошло на выборы, с другой — растёт количество зарегистрированных партий, — сказал председатель совета.

Что касается жалоб, то в этом году их число снизилось, добавил Григорьев. По его словам, по данным на утро 13 сентября, в ЦИК поступило 1050 сообщений с избирательных участков, а в прошлом году таких сообщений было 2200. При этом председатель координационного совета подчеркнул, что по сравнению с прошлыми выборами резко возросло число фейков.