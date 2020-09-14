Сигареты, халва и колбаса. Сестра Ефремова рассказала о передачках актёру в СИЗО

Старшая сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что первую передачку актёру в СИЗО доставил его друг Евгений Митта. Об этом она сообщила в беседе с изданием Starhit.
— Пока брат ничего не просил, просто Женя Митта был наш первый гонец, он там рядом живёт. Разрешено передавать 30 килограммов в месяц. И Женя такой скрупулёзный, сообщил, что он собрал на три: чай, сахар, сигареты, халву, колбасу. Всё должно быть магазинное, в упаковке, даже с чеками, — поделилась она.
Анастасия отметила, что свидания с Ефремовым сейчас разрешены только адвокатам. Один из юристов уже был у актёра, которому тот рассказал, в чём нуждается. Сестра артиста отметила, что в СИЗО можно писать письма, при этом как обычные, так и электронные.
Отсидевший актёр Долинский дал советы Ефремову по выживанию за решёткойЕсли актёр будет вести себя как "хороший мужик", тогда всё сложится хорошо.
Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда. Сейчас актёр находится в СИЗО № 5, где проведёт несколько недель на карантине.