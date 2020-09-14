Сигареты, халва и колбаса. Сестра Ефремова рассказала о передачках актёру в СИЗО

Старшая сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что первую передачку актёру в СИЗО доставил его друг Евгений Митта. Об этом она сообщила в беседе с изданием Starhit.

— Пока брат ничего не просил, просто Женя Митта был наш первый гонец, он там рядом живёт. Разрешено передавать 30 килограммов в месяц. И Женя такой скрупулёзный, сообщил, что он собрал на три: чай, сахар, сигареты, халву, колбасу. Всё должно быть магазинное, в упаковке, даже с чеками, — поделилась она.

Анастасия отметила, что свидания с Ефремовым сейчас разрешены только адвокатам. Один из юристов уже был у актёра, которому тот рассказал, в чём нуждается. Сестра артиста отметила, что в СИЗО можно писать письма, при этом как обычные, так и электронные.