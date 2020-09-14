Пашаев заявил, что Ефремов взял на себя вину одного из своих друзей

Михаила Ефремова подставил один из друзей, заставив взять вину за ДТП со смертельным исходом на себя. Об этом заявил адвокат Эльман Пашаев, который защищал актёра в суде.

Журналистка Мариана Саид Шах перечислила имена трёх самых близких друзей артиста: Ивана Стебунова, Сергея Гармаша и Никиты Высоцкого.

— Один из них его и подставил! И точка! Всё, тему сменили, я вам ответил, — сказал Пашаев в интервью "Собеседнику".

При этом юрист не стал уточнять, кого именно имеет в виду, сославшись на адвокатскую этику. Он лишь подчеркнул, что считает Ефремова "достойным мужиком" за то, что тот якобы взял вину на себя, фактически согласившись отсидеть за другого человека восемь лет.