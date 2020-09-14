Пашаев заявил, что Ефремов взял на себя вину одного из своих друзей

Михаила Ефремова подставил один из друзей, заставив взять вину за ДТП со смертельным исходом на себя. Об этом заявил адвокат Эльман Пашаев, который защищал актёра в суде.
Журналистка Мариана Саид Шах перечислила имена трёх самых близких друзей артиста: Ивана Стебунова, Сергея Гармаша и Никиты Высоцкого.
— Один из них его и подставил! И точка! Всё, тему сменили, я вам ответил, — сказал Пашаев в интервью "Собеседнику".
При этом юрист не стал уточнять, кого именно имеет в виду, сославшись на адвокатскую этику. Он лишь подчеркнул, что считает Ефремова "достойным мужиком" за то, что тот якобы взял вину на себя, фактически согласившись отсидеть за другого человека восемь лет.
"Адвокат подставил меня на 8 лет". Ефремов рассказал об отношениях с Пашаевым после приговораОсуждённый актёр также поделился подробностями содержания в СИЗО.
Пашаев также отметил, что суд был необъективен при вынесении приговора артисту. По словам адвоката, сейчас он ведёт другое дело о ДТП с двумя погибшими, однако виновный в аварии не знаменитость. Поэтому в этом деле есть все шансы добиться условного срока, добавил он.
Напомним, после того, как суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам тюрьмы, в адрес его защитника обрушился шквал критики. Члены Федеральной палаты адвокатов обвинили его в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса. Позже появилась информация, что Пашаев сам навязался к актёру, а некоторые предположили, что юрист сделал всё возможное, чтобы "утопить" своего подзащитного, поскольку в прошлом он потерял в ДТП семью. Сам же Пашаев заявил, что его работа по защите интересов Михаила Ефремова закончилась после приговора, добавив, что не жалеет о выбранной тактике.