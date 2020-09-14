ОП выявила около трёх тысяч фейков о едином дне голосования

Около трёх тысяч фейков о едином дне голосования выявили эксперты, около ста из них являются серьёзными провокациями, которые были призваны дестабилизировать обстановку. Об этом рассказал первый зампред Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

— Нарушений стало существенно меньше, обращений о нарушениях тоже стало меньше, к сожалению, всё поле битвы переместилось в социальные сети, где, в том числе с помощью автоматизированных технологий, распространяются в большом количестве манипулятивные, провокационные ложные сообщения. Мы выявили порядка трёх тысяч фейков за неполные две недели мониторинга, — проинформировал он на брифинге.

Малькевич добавил, что курс, который взяли "фейкомёты", направлен на делегитимизацию выборного процесса, на подрыв доверия к избирательной системе.