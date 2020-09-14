В МВД предложили ввести авансовый налог для мигрантов

Министерство внутренних дел РФ хочет ввести фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции, попавшего в распоряжение агентства.

Предполагается, что для уплаты нового налога нужен будет электронный патент. Те работодатели, которые планируют нанять на работу гражданина иностранного государства, должны будут зарегистрироваться в личном кабинете. Им необходимо будет заполнить специальную форму. После этого они должны будут в электронном виде подать заявление о включении в реестр работодателей, привлекающих к работе мигрантов (РРПИРС).

Также авторы проекта предлагают отразить условия найма иностранцев: например, размер заработной платы, который соответствует среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников, а также отсутствие штрафов за нарушение законодательства.

Помимо этого, согласно концепции, при неуплате подоходного налога в виде фиксированного авансового платежа мигрантам направят уведомление с требованием заплатить НДФЛ в течение 15 дней, а при отказе могут запретить работать в России и, возможно, даже депортировать из страны.