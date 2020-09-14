Под Петербургом запечатлели первое в этом сезоне северное сияние — видео

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Под Санкт-Петербургом в ночь с 13 на 14 сентября произошло первое в этом сезоне северное сияние. Свидетели небесного явления смогли его запечатлеть.
Фотографии и видео свечения удалось сделать на Ладожском озере и в Финском заливе, в Северной столице насладиться сиянием мешает городская подсветка. Снимки опубликовал Telegram-канал "Астро Фото Болото", а ролик разместили в группе "Наш город — Кронштадт" в соцсети "ВКонтакте".
Сезоном для северного сияния считается период от осеннего до весеннего равноденствия, то есть с сентября по март. Это явление возникает после выброса частиц на Солнце.
Лунная радуга. Уральский астроном заснял редчайшее природное явлениеЧтобы оно появилось, должен быть соблюдён целый ряд факторов.
Ранее Лайф сообщал, что Россия совместно с некоторыми европейскими странами собирается запустить проект, благодаря которому люди смогут в онлайн-режиме наблюдать за полярным сиянием.