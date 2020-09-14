Под Петербургом запечатлели первое в этом сезоне северное сияние — видео

Видео © VK / "Наш город — Кронштадт"

Под Санкт-Петербургом в ночь с 13 на 14 сентября произошло первое в этом сезоне северное сияние. Свидетели небесного явления смогли его запечатлеть.

Фотографии и видео свечения удалось сделать на Ладожском озере и в Финском заливе, в Северной столице насладиться сиянием мешает городская подсветка. Снимки опубликовал Telegram-канал "Астро Фото Болото", а ролик разместили в группе "Наш город — Кронштадт" в соцсети "ВКонтакте".

Сезоном для северного сияния считается период от осеннего до весеннего равноденствия, то есть с сентября по март. Это явление возникает после выброса частиц на Солнце.