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Под Петербургом запечатлели первое в этом сезоне северное сияние — видео

Свечение наблюдали на Ладоге и в Финском заливе — в городе небесное явление мешает увидеть подсветка.

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Видео © VK / "Наш город — Кронштадт"

Под Санкт-Петербургом в ночь с 13 на 14 сентября произошло первое в этом сезоне северное сияние. Свидетели небесного явления смогли его запечатлеть.

Северное сияние, Ладожское озеро. Фото © Telegram / Астро Фото БолотоСеверное сияние, Ладожское озеро. Фото © Telegram / Астро Фото Болото

Северное сияние, Ладожское озеро. Фото © Telegram / Астро Фото Болото

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Фотографии и видео свечения удалось сделать на Ладожском озере и в Финском заливе, в Северной столице насладиться сиянием мешает городская подсветка. Снимки опубликовал Telegram-канал "Астро Фото Болото", а ролик разместили в группе "Наш город — Кронштадт" в соцсети "ВКонтакте".

Сезоном для северного сияния считается период от осеннего до весеннего равноденствия, то есть с сентября по март. Это явление возникает после выброса частиц на Солнце.

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Чтобы оно появилось, должен быть соблюдён целый ряд факторов.

Ранее Лайф сообщал, что Россия совместно с некоторыми европейскими странами собирается запустить проект, благодаря которому люди смогут в онлайн-режиме наблюдать за полярным сиянием.

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