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Губернатор Ростовской области Голубев победил на выборах главы региона

Свои голоса за него отдали 65,6% избирателей.

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Фото © Пресс-служба губернатора Ростовской области

На выборах главы Ростовской области победил действующий губернатор региона Василий Голубев. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Андрей Буров.

По словам Бурова, за Голубева проголосовало 65,6% избирателей.

Выборы состоялись, активность избирателей превысила 43%, — уточнил председатель регионального избиркома в ходе пресс-конференции.

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Он баллотировался от партии "Единая Россия".

Напомним, кроме Голубева на пост главы субъекта РФ претендовали четыре кандидата.

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