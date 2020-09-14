На выборах в Заксобрание ЯНАО "Единая Россия" получила 64,64% голосов

"Единая Россия" получила 64,64% голосов избирателей на выборах в Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Свои голоса за ЛДПР отдали 15,31% избирателей. КПРФ заручилась поддержкой 8,83% проголосовавших, "Справедливая Россия" — 6,05%, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу окружной избирательной комиссии.
"Единая Россия" лидирует по предварительным итогам выборов в Томскую думуВ тройку лидеров также вошли КПРФ и "Новые люди".
По информации пресс-службы, барьер в 5% не преодолели Коммунистическая партия социальной справедливости (1,52%), "Родина" (0,82%) и Партия роста (1,01%). Явка на выборы составила 47,12%, в них приняли участие 172 011 жителей ЯНАО.
Накануне секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал о лидерстве партии во всех регионах, где проходили выборы.