Неймар подрался с защитником "Марселя" во время матча, обвинив его в расизме

Нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар подрался с защитником "Марселя" Альваро Гонсалесом во время одного из матчей чемпионата Франции. Причиной потасовки, по словам бразильца, стал расизм.

Как сообщает GFFN, инцидент произошёл в конце игры. Гонсалес якобы назвал Неймара чёрным, за что тот сразу бросился на него с кулаками. К драке подключилось ещё несколько игроков, после чего все они получили красные карточки и были удалены с поля. Всего за матч судья выдал 15 жёлтых карточек и пять красных.

— Я лишь жалею, что не ударил его по лицу, — написал бразильский футболист в соцсетях.

Также сообщается, что Гонсалес спровоцировал конфликт с другим игроком парижской команды, назвав его "грязной обезьяной", а в первом тайме чуть не подрался с полузащитником парижан Анхелем Ди Марией, который якобы плюнул испанцу в лицо.