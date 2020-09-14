Кожемяко потерял любимицу жителей Приморья и попросил у подписчиков помощи в её поисках — видео

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал подписчикам своего аккаунта в Instagram о пропаже собаки. Акита-ину по кличке Юка потерялась, когда глава региона был в командировке.

— Если вдруг найдёте её или знаете о местонахождении моей любимицы, пишите в директ. Буду вам очень благодарен! — оставил Кожемяко комментарий под записью.

По словам приморского губернатора, дома Юку ждут щенята. В скором времени Кожемяко планирует их раздать.