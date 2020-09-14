Кожемяко потерял любимицу жителей Приморья и попросил у подписчиков помощи в её поисках — видео

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал подписчикам своего аккаунта в Instagram о пропаже собаки. Акита-ину по кличке Юка потерялась, когда глава региона был в командировке.
— Если вдруг найдёте её или знаете о местонахождении моей любимицы, пишите в директ. Буду вам очень благодарен! — оставил Кожемяко комментарий под записью.
Потерянный в Карелии хаски удивил хозяев, вернувшись через 5 лет после пропажиС момента исчезновения семья продолжала поиски всеобщего любимца через различные форумы по клейму на ухе.
По словам приморского губернатора, дома Юку ждут щенята. В скором времени Кожемяко планирует их раздать.
Ранее в Италии собака сбежала из дома и нашла ту самую больницу, где умирал её хозяин.