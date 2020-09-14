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Кожемяко потерял любимицу жителей Приморья и попросил у подписчиков помощи в её поисках — видео

Дома Юку ждут щенята.

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал подписчикам своего аккаунта в Instagram о пропаже собаки. Акита-ину по кличке Юка потерялась, когда глава региона был в командировке.

Если вдруг найдёте её или знаете о местонахождении моей любимицы, пишите в директ. Буду вам очень благодарен! — оставил Кожемяко комментарий под записью.

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С момента исчезновения семья продолжала поиски всеобщего любимца через различные форумы по клейму на ухе.

По словам приморского губернатора, дома Юку ждут щенята. В скором времени Кожемяко планирует их раздать.

Ранее в Италии собака сбежала из дома и нашла ту самую больницу, где умирал её хозяин.

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